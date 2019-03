Oder noch schlimmer: Menschen, die in der Bahn ihre Schuhe ausziehen. Was soll das?! Morgens auf dem Weg zur Uni legt die Bahn einen kurzen Weg von 45 Minuten zurück. Was bewegt einen, in dieser Dreiviertelstunde zu denken: "Jawoll, hier fühl' ich mich wohl, hier bin ich Zuhaus‘ – und Zuhause zieht man die Schuhe aus!“

Niemand – ich wiederhole: NIEMAND – möchte das.