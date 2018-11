Es gibt so viel, was ich an einer Bahnfahrt liebe: Das leise Ruckeln des ICE, während ich in die malerische vorbeiziehende Landschaft blicke. Die sanfte Ausfahrt aus dem Bahnhof in Richtung Heimat. Den frisch gebrühten Cappuccino, den ich in aller Seelenruhe an meinem Platz schlürfen kann. Meine Zeit in den Zügen könnte so schön sein – aber, wieso macht die Deutsche Bahn es mir so schwer?