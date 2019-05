Patrik finanziert die Brieffreundschaft mit William, so haben die beiden es abgemacht. Patrik wollte das so. Also schickt er William kleinere Beiträge, damit der Briefmarken und Papier kaufen kann. Einmal sagte William Patrik, er brauche neue Schuhe, weil die alten kaputt seien. Ob Patrik ihm Geld schicken könne? Tat er. Ansonsten habe William nie nach Geld gefragt, sagt Patrik.

Aber er ahnt, dass es in Williams Leben eine Rolle spielt:

Ich habe Kontakt zu Williams Schwester. Sie erzählte mir, dass William ihr gegenüber häufiger nach Geld frage und sie das traurig mache. Ich schrieb ihm also, dass ich den Eindruck habe, dass seine Schwester deshalb enttäuscht sei. Es war Zufall, dass ich danach etwas mehr Zeit bis zum nächsten Brief verstreichen ließ, ich hatte zu viel zu tun. William verunsicherte das sehr, er meldete sich erneut bei mir – wohl aus Angst, dass ich wegen der Sache mit seiner Schwester auf Abstand gehe. Er schrieb, ich solle lieber häufiger schreiben, als Geld schicken. Die Freundschaft zu mir bedeute ihm mehr als Geld.

2017 plante Patrik eine längere Reise. Er überlegte, einen Zwischenstop in Florida einzulegen und William im Gefängnis zu besuchen. Die Freundschaft fand bislang nur auf dem Papier statt – William persönlich kennenzulernen, würde das Band zwischen den beiden stärken. Würde der Freundschaft noch mehr Nähe geben. Und würde den Abschied, der irgendwann droht, noch schwerer machen. Patrik buchte die Flüge trotzdem. Er, der sonst immer verschläft, wurde am Tag des Besuchs schon vor dem Wecker wach.

Die Gefängnisumgebung war furchteinflößend. Ich stellte mich in die Reihe vor dem Eingang für die Besucher, sprach mit anderen Angehörigen. Ich passierte Schleusen und Tore. Am schlimmsten war das Gefühl, eingeschlossen zu sein. So fühlte ich mich als Besucher für wenige Stunden, wie muss es erst für Menschen wie William sein?

Als William dann in den Besucherraum kam, fiel alle Nervosität von mir ab. Er fing direkt an zu reden, ich fühlte mich sofort wohl. Ich blieb mehrere Stunden. Am nächsten Tag kam ich wieder und blieb erneut sechs Stunden.

William habe ihm noch einmal seine Tat geschildert, erzählt Patrik. Und ihn gebeten, nie einen solchen Fehler zu machen.

Eigentlich war mir erst nach diesem Besuch zum ersten Mal so richtig klar, dass William tatsächlich hingerichtet werden könnte. Ich fühlte mich tagelang unwohl. Ich habe mich mittlerweile etwas an den Gedanken gewöhnt, es bleibt für mich aber schwer zu begreifen. Ich versuche, nicht so häufig darüber nachzudenken.

Patrik weiß nicht, wann seine Freundschaft zu William vorbei sein wird. Auch William weiß das nicht. Gibt es ein weiteres Berufungsverfahren? Oder wird das Urteil bald vollstreckt? Bis dahin werden die beiden wohl weiter schreiben. Patrik, 22, dessen Leben vor ihm liegt. Und William, 65, der jeden Moment damit rechnen muss, das seines endet.

William hat sein Einverständnis gegeben, dass das Foto von ihm, Zitate aus seinen Briefen und Details aus seinem Leben veröffentlicht werden.

*Die Zitate aus Williams Briefen haben wir aus dem Englischen übersetzt.