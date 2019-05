Das ist nicht einfach. Zumindest für mich nicht, weil ich es gewohnt bin, als eher dominater Part beim Sex für alles verantwortlich zu sein. Nur dazuliegen und dem rythmischen Surren der Motoren zuzuhören, erfordert Zeit. Die sich aber lohnte. Weil die Orgasmen stärker oder intensiver waren, wenn der Weg zu ihnen weniger Sprint und mehr ungeplanter und entspannter Spaziergang war.

Besonders heftig war das Masturbieren mit dem übertrieben großen Motoren-Modell von Tenga, das mit seiner Optik und der mitgelieferten, transparenten Plastikkuppel auf einem Nachttisch zum Glück nicht wie ein Sextoy sondern wie eine Alexa aussieht. Das beigelegte Erklärheft würde mit den lächerlich detaillierten, technischen Schaubildern in jedes Mechatronik-Lehrbuch passen. Männliche Kunden scheinen das zu brauchen, um sich für den Kauf nicht zu schämen.

Das Ergebnis all dieser Technik macht immerhin Vorfreude auf die Zeit, in der wir Menschen nur noch Sex mit Robotern haben werden: Wenn man sich fallen lässt, katapultieren einen die meist leider recht lauten Motoren in ungeahnte Höhen.

Toys dieser Art hätten vielleicht die Chance, der männliche Womanizer zu werden. Sie haben eine moderne Ästhetik und definieren Sexualität anders: weniger aktiv, ausgeruhter, experimenteller. Wer den Orgasmus will, muss sich auf etwas einlassen. Für den Nicht-Solo-Sex kann das eigentlich nur von Vorteil sein, da man lernt, sich mal zu entspannen und nicht wieder bloß wild loszurammeln.

3 Kontrolle ganz abgeben und Tabus brechen?

Passiv Sex zu haben ist für viele Heteromänner ja schon schwer genug. Noch komplizierter wird es aber, wenn zusätzliche Tabus und Denkbarrieren dazu kommen: Perineum, Prostata und Anus gehören zwar unbestritten zu den erogenen Zonen, aus Scham bleiben sie dennoch oft unberührt. Ich glaube, es war die Stand-Up-Komikerin Ali Wong, die sagte: “Es war Gottes gemeinster Streich gegen die Homophoben, den G-Punkt des Mannes tief in seinem Arsch zu verstecken.”

Dass es immer noch ein Tabu ist, zeigt die ziemliche Abwesenheit von Studien und Zahlen. Wie viel Prozent der (Hetero-)Männer haben wirklich passiven Analsex, lassen sich "peggen" (mit einem Dildo anal penetrieren) oder "rimmen" (den Po lecken)? Wie viele bekommen gezielte Prostatamassagen? Verlässliche und aktuelle Daten habe ich nicht gefunden.

Insofern ist es schon ziemlich schade, dass es nie ein aufgeklärtes, männliches Äquivalent zu “Sex and the City” gab. Carl, Sam, Charles und Randy hätten in der Serie beim gemeinsamen Bier über solche Tabus reden können. Charles wäre das zwar fürchterlich peinlich gewesen, Sam hätte aber ungeniert über anale Erfahrungen referiert. Carl hätte das Gespräch in seiner Kolumne reflektiert und Randy hätte es einfach ausprobiert. Am Ende wäre dem Zuschauer klar geworden, dass die Angst vor einer der stärksten männllichen erogenen Zonen unberechtigt ist und sich niemand schämen sollte, die eigene Sexualität zu genießen.