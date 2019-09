Das Problem ist: Wir machen es den Betroffenen noch schwerer, wenn wir das Wort für ihre Krankheit einfach anders benutzen. Wie soll eine Depression ernst genommen werden, wenn es so wirkt, als wäre jeder "mal ein bisschen depressiv"?

Wenn wir so sprechen, als wäre eine Depression so etwas wie schlechte Laune, die man abschütteln kann, verwischen wir die Grenzen zwischen Alltäglichem und Außergewöhnlichem. Dann denkt man leicht "das Gefühl kenne ich" – und gibt dann so wertvolle Ratschläge wie "Reiß dich einfach zusammen" oder "Du musst mal wieder unter Leute". So etwas würde niemand bei einer ernsthaften, anerkannten Krankheit wagen.

Etwa vier Millionen Menschen in Deutschland haben eine depressive Störung. Von 100 erkrankten Menschen nehmen aber nur 35 auch professionelle Hilfe in Anspruch. Es geht also darum, es allen Betroffenen so leicht wie möglich zu machen, über ihre Krankheit zu sprechen. Sie ernst zu nehmen. Ihnen zuzuhören und ihnen zu glauben.