"Making the Cut" mit Heidi Klum: Ist das noch Unterhaltung – oder schon Teleshopping?

Was die neue Amazon-Serie außer Produktplatzierungen zu bieten hat

Woher nimmt diese Frau den Elan? Während auf ProSieben aktuell die 15. Staffel "Germanys Next Topmodel" läuft, ist auf Amazon Prime Video "Making the Cut" gestartet. In beiden Formaten regiert Heidi Klum als über allem wachende Mode-Instanz, Moderatorin und Chef-Jurorin. Bei "Making the Cut" geht es allerdigs nicht um die Karrieren aufstrebender Models, sondern um die von Mode-Designerinnen und -Designern.

Das Konzept ist dabei in etwa das Gleiche wie schon bei 16 Heidi-zentrischen Staffeln "Project Runway": In kürzester Zeit sollen Kleider und Blusen erdacht, geschneidert und auf dem Laufsteg präsentiert werden, das erwartbare Drama inklusive. Um die Kopie von Heidis Erfolgsformat komplett zu machen, kaufte Amazon gleich noch ihren "Project Runway"-Co-Moderator Tim Gunn mit ein, der mit seinen zwei Markenzeichen (ernstes Gesicht und feinster Zwirn) ausgestattet die Designs der internationalen Teilnehmerriege beurteilt, bevor sie vor die Jurorinnen treten dürfen.