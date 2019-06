Dabei sind wir viele: All jene, die wegen ihrer Phobien nicht aus dem Haus können. Denen Menschenansammlungen Angst machen. All jene, die depressiv sind, traurig oder einsam. All die, die einfach keine Lust auf viele Menschen haben. Alle, denen es zu heiß, zu viel, zu voll, zu laut, zu chaotisch ist. All die Sensiblen, all die Kaputten, alle die mit-sich-selbst-allein-Zufriedenen, wirklich jeder eben, der bei dem ganzen „Spaß“ nicht mitmachen kann oder will.

Das man geshamed wird für etwas so simples wie drinnen zu bleiben, zeigt am Ende nur lediglich einmal mehr, dass unsere Gesellschaft die Verweigerung eines perfekt optimierten Lebens kaum erträgt.

Wer nicht ständig Fun hat, wer keine Insta Storys über all die lauen Nächte und heißen Tage postet, wer auf die Frage: "Was hast du gestern Schönes gemacht?" mit "Nichts" antwortet, mit dem stimmt was nicht.