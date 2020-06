Uni und Arbeit

Erst Kinder, dann Karriere: Wie Kathi und Joey versuchen, gleichberechtigte Eltern zu sein

Die beiden haben im Studium eine Familie gegründet und erziehen ihre Kinder in Etappen. Wie das funktioniert, haben wir sie separat gefragt.

Kathis und Joeys Familiengeschichte begann, bevor sie sich kennenlernten. Kathi war jung, 21, und studierte im ersten Semester Deutsch und Geschichte auf Lehramt, als ihre Tochter Leni* zur Welt kam. Lenis Vater war bei der Geburt nicht dabei, er hatte Kathi schon während der Schwangerschaft verlassen.



Kathi: Ich hatte nicht geplant, so früh Mutter zu werden – und dann auch noch alleinerziehend. Plötzlich musste ich mein Leben strukturieren. Zwei Wochen nach der Geburt saß ich wieder in der Uni, Leni nahm ich im Tragetuch mit. Als sie elf Monate alt war, gab ich sie in die Kita. Vormittags belegte ich nun Seminare, um 14 Uhr holte ich Leni ab und wir gingen in die Mensa. Ich lernte, meine Zeit effektiv zu nutzen: Wenn Leni ihren Mittagsschlaf hielt, schrieb ich an der Hausarbeit. Wenn sie abends schon im Bett war, machten wir nebenan im Wohnzimmer Gruppenarbeit.

Joey: Als ich Kathi im Oktober 2013 in einem Proseminar an der Uni kennenlernte, hatte sie schon ein anderthalbjähriges Kind. Damals war ich 20, studierte im ersten Semester Geschichte im Bachelor und lebte in einer WG. Anfangs hatten wir eher eine Affäre und ich lernte Leni nicht gleich kennen. Doch je länger wir uns trafen, desto mehr bekam ich vom Alltag der beiden mit. Ich sah Leni immer öfter und fing an, Kathi zu unterstützen. Als wir fest zusammenkamen, war Leni drei.