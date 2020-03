Oder das Gegenüber ein Langweiler ist.

Bei einem Date treffen Menschen aufeinander, da ist es logisch, dass sich nicht alle verstehen.

Aber es gibt Abende, die sind furchtbar. Wo dich allein der Gedanke, weiter dieselbe Luft einzuatmen wie das Gegenüber, einfach nur fertigmacht:

Er pimmelt Gegenstände an. Sie fährt noch immer an der Wohnung ihres Ex vorbei, um zu sehen, ob Licht brennt (die Trennung ist zwei Jahre her und die einstweilige Verfügung gedruckt). Er sagt, sein Alice-Weidel-rockt-Button ist sein schönstes Lieblings-Accessoire. Du weißt Bescheid.

Kann, ja sollte man den Mut zusammennehmen und dem anderen die Wahrheit ins Gesicht sagen? Oder ist es in Ordnung, mit einer Lüge die Flucht zu ergreifen? Was ist, wenn dein Date dir gar Angst macht und du Konfrontationen lieber aus dem Weg gehst?

Und gibt es noch was anderes als "Mein Hund muss raus", "Mir ist ein bisschen übel" und der "Hey, willst du morgen meine Eltern kennenlernen"-Angst-Taktik?

Wir haben uns ein bisschen in Hamburg umgehört: