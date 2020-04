Ob Spazierengehen oder virtuelle Treffen, Dating in der Krise ist also eher was für diejenigen, die nach etwas Langfristigem suchen. Wer nur schnellen Sex will, hat es in der aktuellen Situation schwer. So wie Valentin* aus München. Der 30-Jährige ist nach langer Trauer "endlich" über die Trennung von seiner Ex-Freundin hinweg. Er hat eine Therapie gemacht und sich eine neue Wohnung gesucht. "Ich bin jetzt in einer Phase, wo die Sterne wieder gut für mich stehen", erzählt er. Seitdem habe er nur einen Wunsch: "Raus in die Welt und Mädels daten." Dann kamen die Ausgangsbeschränkungen. Isoliert in seiner Wohnung hält sich Valentin mit erotischem "Sexting" (englisch für "Sex" und "texting") über Wasser. Sich jetzt mit einem Online-Flirt auf ein "Distant Date" zu treffen, ergebe für ihn keinen Sinn. "Da ist ja von Anfang an klar, dass da nichts läuft."