Mittlerweile geht Hannes regelmäßig Blut spenden. Ihm gehe es nur darum, zu helfen, sagt er. Er hat eine seltene Blutgruppe, 0 negativ. "Diese Blutgruppe wird so dringend gebraucht und dann soll ich ausgeschlossen werden, weil ich schwul bin?", sagt er. In jedem weiteren Fragebogen kreuzte er deswegen immer wieder an, dass er keinen Sex mit Männern habe. Er wurde aber auch nicht mehr danach gefragt.