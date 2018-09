Es ist auch egal, ob jemand an all die anderen Toten erinnert, an all das andere Leid auf dem Meer. Weil keine Tragödie eine andere relativiert, weil kein Leben mehr wert ist als ein anderes, weil wir nicht zu bestimmen haben, wer es "wert" ist zu leben und wer nicht.

Wer sich darüber erhebt, wer sich lustig macht, wer relativiert, banalisiert und exkludiert, hat abgelegt, was uns unterscheidet vom bloßen Kämpfen ums Leben, vom schlichten Drei-Punkte-Plans eines Stammhirns: überleben, fressen, ficken. Ein Mensch ist wahrscheinlich tot. Das sollte etwas sein, das uns alle traurig macht.