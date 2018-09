Julia*

Warum ist Daniel Küblböck für dich eine beeindruckende Person?

Weil er immer gezeigt hat, was in ihm steckt. Daniel musste über so viele Steine gehen und hat trotz allem das Positive in sich bewahrt. Er ist ein Kämpfer, der immer alles wollte und so viel erreicht hat, auch wenn es ihm schlecht ging. Er hat immer ein Lächeln im Gesicht und weiß, wie er uns Fans zum Strahlen bringt. Daniel ist ein ganz besonderer Mensch, der den Raum mit so viel Liebe und Energie durchflutet. Mit ihm kann man reden, Witze machen, lachen und Spaß haben. Er ist einer von uns und kein abgehobener Star. Er ist so besonders liebenswert.

Was verkörpert er für dich?

Für mich ist Daniel ein Freund und Vorbild. Eine ganz nahe, vertraute Person, der mir zeigt, dass das Leben toll ist und wie wertvoll die Momente sind.

Was ist der wichtigste Satz, den er gesagt hat?

Es gibt so viele tolle Dinge, die er gesagt hat. Aus aktuellen Anlass nehme ich aber das Zitat von Daniel, was das Fanclub-Team veröffentlicht hat: "Ich glaube an das Gute im Menschen und hoffe, dass das Mobbing an deutschen Schulen irgendwann ein Ende hat. Denn Schulen sollten nicht grau, sonder bunt sein."

Welches persönliche Ereignis verbindest du mit ihm?

Daniel machte unterschiedliche Aktionen mit Fans, zum Beispiel mehrere Tage im Bayrischen Wald, oder ein gemeinsamer Urlaub auf Mallorca. Aber mein persönliches Highlight war im Mai in diesem Jahr. Da machte er eine fünftägige Bustour mit seinen Fans. Es war so schön, so privat. Daniel lachte viel, erzählte Witze, wir hatten alle Spaß. Er hatte sich um alles selbst gekümmert und organisiert. Alles war perfekt, so wie Daniel. Es war eine tolle Fahrt. Und Daniel wirkte so glücklich. Ich denke oft an die Fahrt zurück.

*Julia möchte lieber anonym bleiben. Sie heißt eigentlich anders.