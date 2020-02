Hallöchen, sagt Nilam Farooq zu Beginn, fast wie in in ihren Videos. Draußen weht eisiger Wind, in Nilams Wohnwagen bläst Luft aus dem Heizgerät. Hallöchen. Kann losgehen. Nilam, 25, hat nach Leipzig eingeladen, ans Filmset von Soko Leipzig – der Serie im ZDF, von der man eher nur mal hört, anstatt sie zu sehen.

Hier gibt Nilam ein Interview. In dem Wohnwagen, in dem sie sich in Drehpausen aufwärmt.