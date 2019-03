Ich traf Michael zum ersten Mal persönlich, als ich gerade 14 geworden war. Wir hatten fast ein Jahr lang gechattet, ich war in ihn verknallt. Er war 24 Jahre alt. Wir hatten eine Art Date in der Stadt, in der mein Vater lebte, bei dem ich an diesem Wochenende zu Besuch war. Michael war dafür extra aus dem Süden Deutschlands in den Norden gereist.

Wir gingen spazieren, redeten – und als mein Vater nicht zu Hause war, hatten wir Sex miteinander.

Ein paar Minuten Missionarstellung, nicht besonders angenehm. Das Kondom hatte Michael einfach liegen lassen und war in mir gekommen. Ich hatte mich nicht getraut, etwas zu sagen. Wir verbrachten den restlichen Tag damit, einen Frauenarzt zu suchen, der mir die Pille danach verschreiben würde – schweigend, betreten.

Ich ahnte: Das war ganz großer Mist.

So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Andererseits: Was wusste ich schon von Sex? Vielleicht ist das einfach so, dachte ich. Ich stellte "uns" nicht infrage. Denn wenn ich das getan hätte, dann wäre die Situation vermutlich unerträglich gewesen. Ich wollte immerhin an einer romantischen Illusion festhalten.

Ich nahm an, man müsse Sex haben, wenn man mit einem Erwachsenen zusammen ist. Und "zusammen sein" wollte ich auf jeden Fall. Denn Michael hörte zu, war mein erster Ansprechpartner bei Problemen, bestand sogar darauf, dass wir ein gemeinsames Liebeslied haben müssen.

Mit 14 dachte ich, dass sich so Liebe anfühlt.