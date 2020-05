Christopher Street Day (CSD)

Der heutige Christopher Street Day geht auf den "Stonewall-Aufstand" 1969 zurück. In der New Yorker Christopher Street protestierten Homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten tagelang gegen polizeiliche Willkür. Der Protest schlug international so hohe Wellen, dass er auch die queere Szene in Deutschland beeinflusste. (Mehr dazu)