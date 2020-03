Vergangenen Freitag habe ich es noch mal bei meiner Oma versucht. Normalerweise bin ich der in der Familie, auf den sie am ehesten hört. Ich frage sie, ob sie nicht wenigstens vorübergehend zu Hause bleiben könne, für vier Wochen vielleicht. Aber meine Oma sagt, sie könne sich nicht genug auf das Personal verlassen. Dabei unterschlägt sie, dass sie und mein Opa das jeden Herbst tun, wenn sie für zwei Wochen nach Gran Canaria fliegen. Während ich mit meiner Oma telefoniere, tönt mein Opa aus dem Hintergrund stolz, sie seien die "letzten Kämpfer an der Verpflegungsfront".

Es ist wichtig, dass Bäckereien weiter geöffnet haben dürfen, sie dienen der Grundversorgung der Bevölkerung. Das Problem ist, das bestärkt meine Großeltern zusätzlich. Meinen Opa in seiner Vorstellung, unverwüstlich zu sein, meine Oma in ihrem Gefühl, für alle da sein zu müssen. Ich befürchte, nicht einmal Ausgangssperren könnten die beiden davon abhalten, zur Arbeit zu fahren.

Eine andere Generation

Ich könnte wütend auf meine Großeltern sein, weil sie verkennen, dass alle jetzt verhängten Verbote nur dem Zweck dienen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, und damit sie, die Alten und besonders Gefährdeten zu schützen. Aber ich kann nicht wütend sein.

Im Gegenteil: Ich kann sogar verstehen, dass sie sich an dem Ort, der für sie gerade am unsichersten ist, am besten aufgehoben fühlen. Denn zu Hause sind sie ja nie geblieben, nicht einmal, wenn sie wirklich krank waren.

Die Generation meiner Großeltern ist mit Arbeit und dem Wiederaufbau Deutschlands groß geworden. Mit 14 Jahren haben meine Großeltern eine Lehre begonnen. Es war nicht ihre Entscheidung, so früh die Schule zu verlassen und erwachsen zu werden. Selbstverwirklichung war schlicht und einfach keine Option. Zu arbeiten erschien meinen Großeltern immer als das Beste, was man tun kann. Dass es nun auf einmal unvernüftig sein soll, passt nicht in ihre Logik. Ich muss ihnen jetzt zeigen, dass sie wichtig für uns sind, für meine Tante, meine Eltern und mich. Auch wenn sie einfach mal ein paar Wochen zu Hause sitzen und nichts tun.