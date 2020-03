Für viele Millennials ist Corona nicht mehr als ein Meme

Alles rund um Corona und Covid-19 war mir in den vorangegangenen Wochen ziemlich egal gewesen. Vieles, was ich auf Social Media gesehen habe, empfand ich eher als Panikmache. Oder als Rassismus (bento). Die politischen und wirtschaftlichen Dimensionen hinter dem, was manche schon abfällig als "Corona-Hype" bezeichnen, interessierten mich mehr als die eine simple Frage, wie gefährlich dieses Virus nun ist. Denn was soll schon sein? Ich bin Anfang 30, ich bin kerngesund. Mir passiert schon nichts, dachte ich.

Und ich bin scheinbar nicht allein mit dieser Haltung: In keiner meiner WhatsApp-Gruppen, nicht auf Insta und nicht auf TikTok habe ich ernsthafte Auseinandersetzungen mit der Krankheit gesehen. Freunde und Bekannte in meinem Alter teilen Meldungen über die Lage für Geflüchtete in Griechenland oder den Führungsstreit in der CDU – Updates zum Coronavirus interessierten sie kaum. Wenn das Virus Thema wurde, dann nur als Meme.