Kelli erzählt mir, dass seine zwei letzten Mietzahlungen für die Bar vom Verpächter gestundet worden seien, das erleichtere die Situation gerade. Beim Blick in die Zukunft sei eine Lösung, die kleine Gastrobetriebe vor dem existenziellen Aus bewahrt, aber noch nicht in Sicht.

Wer trägt betrunken seine Maske?

Zwischendurch gehen wir draußen rauchen – das gleiche Bild: nur zwei Menschen dürfen gemeinsam unter einem Regenschirm im Biergarten am Aschenbecher stehen. Wir hier, die anderen da drüben. Es geht immer im Kreis, jede Tür ist eine Einbahnstraße. Hier nur rein, da nur raus.

"Ich habe auch schon zwei Leute rausgeschmissen", sagt Kelli mir hinter der Bar stehend, als ich ihn beim Reingehen frage, wie er mit den neuen Regelungen zurechtkommt, "die wollten sich nicht an die Masken- und Abstandsregeln halten und Tische verrücken." Dabei ist es doch gar nicht so schwer: Maske auf dem Weg zum Tisch tragen, erst im Sitzen darf man sie abnehmen. Sonst könnte man ja auch nichts trinken, das wäre schlecht. Ich bin mittlerweile beim dritten Bier und mache mir Gedanken darüber, wie es mit der Einhaltung der Kontaktregeln wohl aussähe, wenn alle einen kleinen Rausch hätten? Nicht so einen, bei dem man jemand nach Hause tragen muss, sondern einfach einen, bei dem man die anderen gerne mal in den Arm nimmt und überschwänglich drückt.

Der Gedanke verfliegt schnell, als die Bar dann bereits um 22 Uhr – nach meinem vierten Bier, mehr war zeitlich nicht drin – schließt. Vor Corona öffnete sie erst um 19 Uhr, die letzten Gäste wurden am Wochenende um 3 Uhr morgens freundlich raus gebeten. Jetzt geht das Kneipenleben bereits um 17 Uhr los – und endet fünf Stunden früher als üblich. Vor Beginn der Pandemie musste man sich um Mitternacht oft durch die Menschenmassen in der Kneipe drücken, als würde irgendwo im letzten Winkel gerade Geld verschenkt werden. Aktuell ein undenkbares Szenario. Ich schwelge in Erinnerungen: Es war schön, damals vor Corona. Eine Zeit, die sich nach wenigen Monaten schon jahrelang her anfühlt.

In der Bar wird so beruhigend unaufgeregt mit den Vorschriften umgegangen, dass ich mich in keiner Sekunde unwohl fühle – sondern die ganze Zeit geschützt. Und das ist, egal wie stark sich alles verändert hat, dann doch irgendwie wie früher. Meine Stammbar als Safe Space in der globalen Krise. Hier fühle ich mich zu Hause – und finde mich auch mit der neuen Realität ab.

"Das Colors ist nicht mehr das Colors, das es mal war", sagt Kelli mir dann aber beim Gehen. Er meint nicht die Angestellten – und auch nicht die Gäste. Er redet vom Ambiente. Im Colors fühlte sich jeder immer aufgehoben. Wer bisher alleine in die Kneipe kam, blieb in der aktuellen Lage nämlich noch zu Hause. "Ich will an den Vorschriften nicht rütteln", sagt er, "aber dass viele, die alleine leben, jetzt einsam sind, ist eine schwierige Situation. Als Barbetreiber höre ich mir gerne alles an, was die Gäste beschäftigt. Gerade kann ich daran aber einfach nichts ändern. Das tut weh."

Ich hoffe, dass unser aller Lieblingskneipen die Krise überstehen. Und unser größtes Problem dann irgendwann wieder nur die Temperatur der gezapften Getränke sein wird.