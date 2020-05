Massagen statt Miete

Doch wie ich es mir auch gedanklich schönredete: Solange ich keine Miete zahlte, war ich von einem mir im Prinzip völlig fremden Menschen abhängig. Und in den folgenden Tagen machte ich die Erfahrung, dass sich solche Machtgefälle nicht einfach wegwünschen lassen.

Ungefragt fing er nach einem Abendessen an, mir den Rücken zu massieren. Sofort fand ich mich in einem Gedankenstrudel wieder: "Mach dich locker. Eine Massage, mehr nicht. Immerhin würdest du ohne ihn niemals in dieser Top-Lage wohnen. Wenn du jetzt aufmuckst, belastest du euer Verhältnis. Was, wenn er dich wieder rauswirft? In der Corona-Krise würdest du niemals eine neue Wohnung finden."

Ein paar Schritte Richtung Sofa. Nur eine stinknormale Rückenmassage. Doch dann drückte er mich an sich, fasste an meine Brust und an meinen Bauch. "Du kannst hier einschlafen", sagt er mir, weniger als Angebot, mehr als Aufforderung. Endlich fühlte ich mich imstande, den Mund aufzumachen: "Nein, ich möchte in meinem Bett schlafen." Dieser enttäuschte Blick, wieder einmal.

Ich versuchte, den Vorfall schnellstmöglich zu vergessen, ging von da an aber auf Distanz. "Du sitzt so weit weg", sagte er mir, wenn ich mich im Wohnzimmer etwa bewusst auf die andere Couch setzte. Doch seine Annäherungsversuche wurden noch offensiver. Ich blieb beim Nein.