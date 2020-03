Auch ich sitze hier im Normalfall gern und oft. Esse Schokoladentarte und trinke Cappuccino. Im Normalfall! Der ist aber gerade nicht. Es herrscht Ausnahmesituation. 350 Menschen sind in Italien allein am Dienstag an Covid-19 gestorben (Merkur). Die Krankenhäuser sind überlastet, weil sich zu wenige Menschen daran gehalten haben, Abstand von anderen zu nehmen (bento). Wer das bisher immer noch nicht begriffen hat, wer nicht versteht, was es bedeutet, dass in Italien Ärzte entscheiden müssen, wer beatmet wird und wer stirbt, dem möchte ich am liebsten seinen heißen Latte ins Gesicht knallen – mit Glas.

Es wäre so einfach, Leben zu retten

Es gibt noch keine Impfung gegen das neue Coronavirus. Werden zu viele auf einmal krank, stecken sie automatisch auch Ärztinnen und Krankenpfleger an, die viel Kontakt mit ihnen haben müssen. Wenn das System auf diesem Weg überlastet wird (weil ihr im Café kuscheln oder auf dem Spielplatz Gewichte heben wolltet!) bekommen auch andere bald keine ausreichende Versorgung mehr. Die möglichen Opfer einer solchen Krise sind, wie Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Fernsehansprache erinnerte, keine bloßen Zahlen in einer Statistik – sondern echte Menschen. Das 20-jährige Opfer eines Autounfalls. Die junge Mutter mit Herzflimmern. Kinder mit Blinddarmentzündung. Väter mit Schlaganfall.

Oder ich.

Heißt es nicht immer, wir seien die "Generation Netflix & Chill"? Lasst uns das doch jetzt einfach mal ganz genau so tun. Wir bestellen Pizza und werden fett. Oder machen alleine Home-Workouts, bis unsere Bauchmuskeln brennen. Aber: Wir bleiben verdammt noch mal drin! Schon dadurch können wir den Ausbruch verlangsamen. Und Leben retten.

Reduzieren wir die sozialen Kontake konsequent, können wir in ein paar Wochen vielleicht schon bald wieder alle fröhlich knutschen, Gin trinken und tanzen. Doch erst einmal geht es nicht mehr um unser privates Freizeitvergnügen. Sondern um eine Gefahr für uns alle.

Lasst uns aufeinander Acht geben und die Warnungen der Wissenschaft ernst nehmen. Oft merken wir zu spät, dass jemand anderes in Gefahr sein könnte. Ich weiß, dass ich es bin.