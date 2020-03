"Bei uns in der Nähe sind die Clubs alle geschlossen. Ursprünglich war geplant, dass die Clubbetreiber am Eingang die Kontaktdaten der Gäste aufzunehmen, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Sie haben sich dann aber dagegen entschieden. Einige Bars sind jedoch noch geöffnet. In einer davon war ich gestern mit Freunden.

Klar, haben wir über das Virus gesprochen. Es ging um die Folgen für die Wirtschaft und auch darum, was unsere Großeltern, die in der Risikogruppe sind, jetzt machen sollen. Dabei war die Stimmung aber die ganze Zeit sehr gelöst. Die Bar war auch nicht so voll wie sonst, das war sehr angenehm. Es hat sich wie ein normaler Freitagabend angefühlt.

Eigentlich müsste ich für die Arbeit zurzeit im Ausland sein. Die Reise wurde gestrichen. Ich habe meinen Laptop dabei und bin darauf vorbereitet, im Notfall aus dem Homeoffice zu arbeiten. Morgen will ich in die Kirche gehen. Sie lassen nur 100 Leute rein, die alle mit einem Abstand von mindestens einem Meter sitzen müssen.

Ich finde es schwierig, zu wissen, wo ich im Privatleben gerade Grenzen ziehen soll. Wenn nach dem Wochenende die Arbeit wieder weitergeht, muss ich zwangsläufig mit der Bahn fahren. Dort ist die Ansteckungsgefahr hoch. Für mich kommt es jetzt darauf an, ein gesundes Maß an Einschränkung zu fordern – aber auch nicht jedem komplett die Freiheit zu nehmen, das zu tun, was er will."

* Eric heißt eigentlich anders. Sein richtiger Name ist der Redaktion bekannt.