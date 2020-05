Dass Einschränkungen nötig sind, um die Pandemie zu bekämpfen und Menschen nicht unnötig in Gefahr zu bringen, haben die meisten von uns eingesehen. Doch in dieser Ausnahmesituation wird uns auch bewusst, welche Dinge uns im Alltag wirklich wichtig sind. Zum Beispiel: Was bedeutet uns unser soziales Leben? Wie haben wir eigentlich bisher unser Leben gelebt? Was fehlt uns jetzt?

Wir haben sechs Menschen aus unterschiedlichen Ländern gefragt, wie sich ihr Alltag in der Coronakrise verändert hat. Im Video oben erzählen sie, was sie am meisten vermissen – und welche Tipps sie gegen Einsamkeit und Langeweile haben.

Mitarbeit: Inken Dworak und Sarah Klößer