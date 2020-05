Ronalds finale Antwort habe ich stehend in meinem Wohnzimmer verfolgt. Meine Freundin und ich hatten die Sendung von Beginn an gesehen, wir sind einfach beim Zappen hängengeblieben. Der Mut des Kandidaten beeindruckte uns. Wir waren richtig gefesselt, wir wollten uns mit Ronald freuen – oder eben auch ärgern. In einer Art Übersprungshandlung schickten wir in der letzten Werbepause vor dem Millionengewinn sogar eine SMS, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Nachricht war natürlich rausgeschmissenes Geld, was absehbar war.

Was für mich nicht absehbar war: Dass ich von nun an jede einzelne Folge "Wer wird Millionär?" gucken würde. Jeden Montag, 20.15 Uhr, saß ich vor dem Fernseher. Als die Sendung zwischenzeitlich für einige Wochen pausierte, wusste ich nicht mehr, was ich nun mit meinem Montagabend anfangen sollte.