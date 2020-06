Das heißt aber nicht, dass wir nach der Krise zwangsläufig so weitermachen werden wie davor. Das, was Marie gerade erlebt, habe nämlich mit Prioritätensetzung zu tun, erklärt Dirks. Wer die Situation mit wenig menschlichem Kontakt genießt, sollte darüber nachdenken, wie er sein Sozialleben in Zukunft anders gestalten könnte.

Marie hat also nicht soziales Miteinander verlernt – sondern ihre Angst zeigt, dass sie zuvor überfordert war, ohne es zu merken.

Was wir aus diesen Gefühlen lernen können

Dirks rät deshalb: "Menschen wie Marie sollten sich von nun an mehr Zeit für sich nehmen. Das bedeutet nicht, egoistisch zu sein, sondern sich selbst besser zu kennen und zu wissen, was ich wirklich will." In Extremsituationen wie der derzeitigen kristallisieren sich Eigenschaften von Menschen besser heraus, es fällt daher leichter, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Durch die Ruhe haben wir zudem Zeit zu überlegen, welche Freunde uns wirklich nahestehen, oder welche Anzahl von Freunden wir wirklich brauchen. Denn: Freunde bleiben enorm wichtig.

Für Dirks hat die Zeit allein einen weiteren sozialen Aspekt: "Wenn ich mich mit mir auseinandergesetzt habe und mich selbst mag, dann kann ich meinen Mitmenschen auch mehr Positives geben", sagt sie. Die Coronazeit kann uns daher vielleicht sogar in unserem menschlichen Miteinander positiv prägen: Indem wir uns selbst besser kennenlernen, unsere Prioritäten überdenken – und natürlich nicht alles davon wieder vergessen, sobald die Zeiten wieder hektischer werden.

*Name auf Wunsch geändert