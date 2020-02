Doch irgendwann merkte ich, dass es keine Nachricht wie alle anderen war.

Weil das Virus zum ersten Mal in der chinesischen Millionenstadt Wuhan auftrat (und nicht in Ländern wie USA, Australien oder Frankreich), mischten sich unter die Kommentare auf Facebook und in die Gespräche in der U-Bahn schnell rassistische Untertöne. Auf Instagram und in Memes sah ich als Witz getarnte veraltete Stereotype gegenüber Asiaten: "Hygiene ist da sowieso nicht angesagt," oder: "Kein Wunder, bei dem, was sie da essen."

Irgendwann hörte ich dann auch von tatsächlichen Konfrontationen: von Passanten, die sich in der Fußgängerzone von asiatisch aussehenden Menschen wegdrehen, ihren Schal oder Kragen ins Gesicht ziehen, um ja nicht angesteckt zu werden (Tagesspiegel). Oder von chinesischen Studierenden, die im Krankenhaus misstrauisch beäugt wurden.