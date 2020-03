Kurz bevor Corona so richtig in Deutschland angekommen ist, habe ich einen Mann auf Tinder kennengelernt. Wir haben uns zum ersten Mal in Köln beim Karneval getroffen. Es lief super und ich war richtig froh. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns überhaupt keine Gedanken über das Virus gemacht. Im Rheinland gab es kaum Infizierte, nur in Bonn gab es ein paar erste Fälle.

Neulich bin ich noch zu ihm nach Hamburg gefahren. Auch da waren die Gedanken an Corona noch weit weg. Dann ging alles total schnell. Das erste Mal, dass wir gemerkt haben, dass Corona uns jetzt auch betrifft, war letztes Wochenende. Er hatte überlegt zu mir nach Köln zu kommen. Wenn man zwei Wochen zu Hause sitzen müsse, dann könne er das auch hier tun, meinte er. Ich habe mich schon riesig auf ganz viel Zeit mit ihm gefreut.