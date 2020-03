Uns selbst massieren

Vor allem, wenn du gerade ein Bad genommen hast oder aus der Dusche kommst, ist eine Massage mit Öl großartig. Du kannst fast jedes Öl verwenden, Kokosöl, Olivenöl oder Mandelöl zum Beispiel. Benutze dabei am besten ein Handtuch als Unterlage. Du kannst damit anfangen, erst einmal langen, kräftigen Druck auf die großen Muskelpartien auszuüben: Waden, Oberschenkel oder Oberarme. Mach das, bis du spürst, wie sich deine Muskeln entspannen. Dann kannst du zu langem, langsamen Streichen übergehen. Probiere es in die eine und in die andere Richtung aus, mit mehr oder mit weniger Druck. Vor allem, wenn du dir viel Zeit dabei lässt und sehr genau auf das Gefühl achtest, kannst du viel darüber lernen, wie du gerne berührt wirst.

Masturbieren

Die meisten von uns machen beim Masturbieren einfach das, was wir kennen und meistens geht es relativ schnell. Geh auf ein Date mit dir selbst. Nimm dir Zeit, berühre deinen gesamten Körper. Du kannst dabei Musik oder Kerzen anmachen. Finde heraus, wie sich verschiedene Materialien auf deinem Körper anfühlen: Seile, Satin, Leder, Fell, Fleece. Mach ein romantisches Ritual mit dir selbst und genieße es wie eine Gourmet-Mahlzeit.



Telefon- und Videosex

Wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, mit der du dich gerade nicht treffen kannst, tust du es vielleicht schon, oder hast Lust, es auszuprobieren. Es kann helfen, mit einem kleinen Spiel anzufangen. Sagt euch abwechselnd, was die andere Person tun soll: Wirf mir einen Kuss zu. Zieh dein T-Shirt aus. Vielen Menschen fällt es schwer, beim Sex zu artikulieren, was sie sich wünschen. Das ist eine gute Übung dafür. Am Anfang fühlt es sich vielleicht etwas merkwürdig an, aber es hilft dabei, in Flirtstimmung zu kommen und von da aus weiter zu eskalieren. Wenn ihr telefoniert und euch dabei nicht sehen könnt, beschreibt genau, was ihr gerade macht. Wie ziehst du dein T-Shirt aus? Ganz langsam oder schnell auf einmal? Warte, zieh es langsam aus.



Es kann einen auch in Stimmung bringen, sich an ein gemeinsames sexy Erlebnis zu erinnern, Detail für Detail.

Dates in der Wohnung

Wenn du mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenlebst, macht Dates aus. Das klingt vielleicht komisch, weil ihr eh schon die ganze Zeit zusammen in der Wohnung seid. Aber es ist wichtig, bestimmte Zeiten zu verabreden, in denen nicht noch einer halb am Arbeiten ist, oder eine nebenbei die Nachrichten checkt. Handys aus, schönes Licht und Musik an, gönnt euch etwas Leckeres zu essen, oder sorgt dafür, dass es im Zimmer gut riecht. Konzentriert euch ganz auf einander und genießt einfach die Gesellschaft der anderen Person. Jetzt könnte ein guter Moment sein, um beispielsweise über eure sexuellen Fantasien zu sprechen, oder über diesen sexy Traum, den ihr neulich hattet. Ihr könnt euch zum Beispiel auch gegenseitig massieren. Guckt euch ein Massage-Tutorial an, probiert es aneinander aus und sagt euch gegenseitig, was sich gut anfühlt und was eher nicht. Diese Art sinnlicher Genuss ist mit weniger Druck verbunden, als zu denken: Wir müssen jetzt Sex haben. Sie kann natürlich dazu führen – muss sie aber nicht.



Pleasure Mapping

Eine Technik, die ihr gut zu zweit machen könnt, um eure sexuellen Bedürfnisse besser kennen zu lernen, ist Pleasure Mapping. Wir haben dazu auch ein Video auf Sex School Hub. Berühr den Körper deiner Partnerin oder deines Partners, Körperteil für Körperteil. Probiere unterschiedliche Arten von Berührung aus. Die andere Person gibt Feedback: Am Bauch mag ich es, so berührt zu werden, an den Füßen überhaupt nicht. Versteht es eher als Forschung und weniger als Sex. Es geht nicht darum, dass jemand am Ende einen Orgasmus hat. Das nimmt erst einmal eine Menge Druck. Wenn ihr nicht mehr versucht, schnell ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ist viel mehr Raum da, um all den Genuss zu entdecken, der auf dem Weg dahin liegt.