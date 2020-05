Auf der einen Seite ist das naheliegend. Viele haben ihre Familie länger nicht gesehen, Weihnachten ist eine Weile her, so langsam wird es mal wieder Zeit. Außerdem mögen junge Menschen, die wochenlang in WG-Zimmer oder Einzimmerwohnung ausharrten, einen Tapetenwechsel herbeisehnen. Und vielleicht auch geräumigere Wohnungen, einen Garten oder einen Wald hinter dem Haus. Außerdem ist Kost und Logis für gewöhnlich frei – ebenfalls ein Argument, wenn der Nebenjob dank Coronakrise kein Geld mehr einbringt.

War das hier nicht mal unerträglich?

Trotz all dieser Vorteile des Heimaturlaubs liegt in der Flucht ins elterliche Nest aber auch ein Widerspruch – steht dieses doch häufig nicht nur für Geborgenheit, sondern auch für Einschränkung und Konflikte. Fast jeder Ausgezogene kennt wohl das Gefühl, im Elternhaus auf einmal doch wieder zum Kind zu werden oder sich von den Erwartungen der Eltern niedergedrückt zu fühlen – und am Ende eines Besuchs doch ganz froh zu sein, in den Zug zu steigen und wieder ins eigene Leben und zum selbstbestimmten Ich zurückzukehren. Bemerkenswert also, dass wir uns nach der Isolations-Enge freiwillig ausgerechnet dorthin zurückbegeben.