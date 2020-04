Ostern 2020 ist alles anders

Feiertage waren für mich immer der perfekte Anlass, aus meinem Trott herauszukommen. Um auf die Bremse zu drücken, was ich in meinem Alltag oft nicht schaffe. Jetzt ist mein Trott jedermanns Trott – und keiner kommt da einfach so raus. Und auf die Bremse drücken ist nicht notwendig. Wer nicht gerade im Krankenhaus oder im Supermarkt arbeitet, lebt gerade jeden Tag mit angezogener Handbremse.

Feiertage sind für mich auch ein Anlass, meine Familie zu sehen. Ein Teil lebt in München, der andere in Stuttgart, ich in Hamburg. Zu Ostern treffen wir uns in der Regel in Schwaben, wo meine Mutter lebt.