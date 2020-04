Ich liege auf meinem Bett, starre an die Decke und gehe im Kopf alles durch, was ich an diesem Tag tun wollte: Unterlagen sortieren, laufen gehen, einen Brief schreiben, ein Curry kochen, einen kleinen Stoffhasen nähen und irgendetwas, wofür ich die Yogamatte brauche, die hinter meinem Regal verstaubt. Ich bin genervt. Ich fühle mich gestresst. Ich gehe in die Küche und esse Kekse.