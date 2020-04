bento: Wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal von Corona erfahren hast?

Natalie: Ich war in meiner Wohnung und habe gemerkt: Da kommt eine schlechte Meldung. Und dann ging es mir nicht gut, weil ich angefangen habe, zu weinen. Und meine Mutter hat mir dann erklärt, was das Coronavirus ist.

Eigentlich wohne ich in Lindenthal in einer WG. Aber jetzt bin ich bei meiner Familie zu Hause. Ich bin auch Risikopatientin, wegen der Trisomie 21. Hier geht es auch. Ich scharre aber mit den Hufen, dass ich zurück in meine Wohnung fahren kann.

Am Anfang wusste ich nicht, was Corona ist. Und was mir nicht klar war: Warum kann ich nicht rausgehen? Und auch nicht einkaufen gehen? Und auch nicht in der WG bleiben? Das muss ja auch erklärt werden.

bento: Und wie geht es dir jetzt? Wie überstehst du die Corona-Zeit?

Natalie: Mir geht es nicht sehr gut, weil ich nicht viel machen kann. Ich kann meinen Freund nicht sehen. Ich kann nicht mit dem Zug nach Bonn in die Ohrenkuss-Redaktion fahren. Und ich kann auch nicht einkaufen.

Wir sollten zu Hause bleiben und aufpassen, dass wir uns nicht anstecken. Und wir sollten auch cool bleiben und auch gerne mal ein Bier trinken und Bollywood-Filme gucken.

Es muss ja alles weiterlaufen, deshalb machen wir Online-Redaktionssitzungen und das läuft auch ganz gut. Was mir ganz wichtig ist: dass es meinen Leuten vom Ohrenkuss gut geht. Die finden das auch nicht gut und sie sind traurig, weil wir uns nicht sehen können. Und das ist auch schwer für uns.

bento: Warum ist Leichte Sprache allgemein ein Thema, das mehr Aufmerksamkeit verdient?



Natalie: Es gibt nicht genug Informationen für Menschen mit einer Behinderung. Das reicht nicht aus. Leichte Sprache ist wichtig und wird gebraucht, damit das Menschen mit Behinderung besser verstehen. Das heißt auch: dass nicht zu schnell gesprochen wird.

Deswegen brauchen wir auch einen Übersetzer, der sich mit der Leichten Sprache auch auskennt. Und deswegen habe ich auch mitgemacht bei dem Projekt. Und was ganz wichtig ist: dass man erklärt, was das Coronavirus ist.

bento: Danke fürs Gespräch, Natalie.

Mehr zu Natalie gibt es in diesem Video: