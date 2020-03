bento: Was, wenn dann grundsätzliche Fragen über die Beziehung aufkommen?

Matt: Dann kann man auch in einer solchen Situation darüber sprechen – selbst wenn es dann zu Konflikten kommt. Wenn ein Paar durch eine Krise geht, ist das wie ein Turbobeschleuniger für die Beziehung. Auch wenn es ätzend und hart ist. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen: Entweder schafft es ein Paar und geht dann auch gestärkt daraus hervor oder es schafft es eben nicht. Dann wäre es aber früher oder später sowieso in die Beziehungskrise gerutscht.

bento: Sehen Sie einen Unterschied darin, wie junge und ältere Paare in der Coronakrise mit ihren Beziehungen umgehen?

Matt: Die jungen Menschen gehen anders damit um, ganz sicher. Nach meiner Erfahrung sagen sie sich ehrlicher, was sie voneinander halten und was sie brauchen. Sie sagen und zeigen sich aber auch ehrlich, dass sie sich lieben. Und sie tun auch in Krisenzeiten mehr als meine Generation, die gerne einfach nur diskutiert.

Ich bin 50 Jahre alt, meine Freunde auch. Wir sind keine Risikogruppe, aber wir haben Angst, uns aktiv solidarisch einzubringen. Ich glaube, die jungen Menschen haben dafür ein anderes Bewusstsein. Sie gehen sozialer durch diese Krise, sie schauen hinter die Kulissen und wollen helfen. So, wie die meisten von ihnen durch diese Krise gehen, gehen sie auch in ihre Partnerschaften. Sie gehen angstfreier in die Tiefe als wir. Sie fragen sich, wo ihr Platz ist und was sie Gutes tun können, wenn die Welt gerade Kopf steht. Davor habe ich großen Respekt.