Warum feiern wir den Coming Out Tag?

Der Coming Out Tag wird seit 1988 jedes Jahr am 11. Oktober gefeiert. Zuerst machten an diesem Tag in den USA Menschen auf die Diskriminierung aufmerksam, die auch heute noch mit einem Coming Out verbunden sein kann. Der Coming Out Tag geht auf den Second National March on Washington for Lesbian and Gay Rights zurück. Mehr als 500.000 Menschen kamen in die Stadt, um die Regierung für ihre Untätigkeit in der Aids-Krise zu kritisieren. Tausende Homosexuelle starben Ende der Achtziger Jahre an Aids. Heute soll der Tag vor allem Jugendlichen Mut machen und ihnen das Coming Out erleichtern. Mehr Informationen gibt es bei Coming Out Day e.V.