"Ich liebe Mutproben", sagt Charlotte Roche, 41, in die Kamera – kurz bevor sie an vier Titanhaken angeseilt, die in ihrer Rückenhaut stecken, von einer Eisenbahnbrücke springt.

Die Szenen am Samstagabend entstammen einer der brutalsten Aufgaben, die Joko und Klaas jemals in ihrer Sendung "Duell um die Welt" gestellt haben. Zwar ging es in der Show immer um das Testen und Überschreiten von Grenzen: ein Begräbnis bei vollem Bewusstsein, Klettern auf einem fliegenden Heißluftballon, ein U-Boot, das mit Wasser volläuft.