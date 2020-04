Heute ist gefühlt die ganze Welt im Hausarrest

Ob in Rio, Kapstadt, Bangkok, Chicago oder Paderborn: Menschen sind dazu angehalten, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben, Kontakte zu anderen zu reduzieren, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Auch wenn die Maßnahmen teils drastisch anders durchgesetzt werden, ähneln sich die Bilder in den Nachrichten. Während wir in Deutschland leicht angenervt über Klopapier- und andere Hamsterkäufe scherzen, passiert dasselbe in den USA (CNN) und Hongkong (Guardian). Lustige Quarantäne-Memes aus Österreich funktionieren in Australien und Argentinien ebenso.