Gerechtigkeit

Tote im Mittelmeer: Dieser Anwalt will EU-Politiker hinter Gitter bringen

Seit Jahren sterben immer wieder Menschen beim Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu fliehen. In Libyen werden Flüchtlinge wie Sklaven gehalten. (SPIEGEL ONLINE) Zwei Menschenrechtsanwälte machen jetzt die Politik der EU dafür verantwortlich und werfen Politikern Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.



Am Montag reichten Omer Shatz und Juan Branco eine fast 250-seitige Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein. Das Dokument entstand in zweijähriger Arbeit, mit Unterstützung von sieben Studentinnen und Studenten der Paris School of International Affairs. (SPIEGEL ONLINE)

Wir haben mit Juan Branco gesprochen.

Der 29-jährige Anwalt hat schon mit 20 begonnen, für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu arbeiten – vor den er jetzt europäische Regierungschefs bringen will. Im Jahr 2012 wurde er Berater des damaligen französischen Außenministers Laurent Fabius. Er promovierte in Yale und gehört seit einiger Zeit zu den Anwälten von Wikileaks-Gründer Julian Assange. Er ist Investigativjournalist bei "Le Monde Diplomatique" und gilt als "Shootingstar der französischen Intellektuellenszene". (Der Standard)

Im Interview erzählt Branco, worauf er und seine Mitstreiter ihre Vorwürfe stützen und was sie sich von der Anzeige erhoffen.