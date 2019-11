Allein im ersten Quartal 2019 wurden daher in der Taskforce 54.481 Arbeitsstunden aufgewendet. Das Ergebnis dieser Arbeit: 14.289 Personenkontrollen, fast 1000 Platzverweise und fast 5000 Aufenthaltsverbote. 424 Personen wurden in Gewahrsam genommen und 85 Haftbefehle vollstreckt (Hamburger Bürgerschaft).

Fast zwei Drittel der dabei registrierten Delikte haben mit Cannabis zu tun, sagt der Ermittler.

"90 Prozent der von uns festgenommenen Dealer werden verurteilt und bleiben für mehrere Monate in Haft. Ein großer Erfolg", zieht Springborn Bilanz. Und doch: Kurz nachdem die Uniformierten weg sind, ist am Hansaplatz wieder alles wie zuvor. Auch an anderen Umschlagplätzen wie der Balduintreppe auf St. Pauli läuft es so: Touristinnen und Touristen können einfach ergoogeln, dass man hier Drogen kaufen kann.

Der massive Polizeieinsatz: eine Sisyphosaufgabe. Und wohl auch ein PR-Schachzug der Stadt Hamburg – um Stärke zu demonstrieren und der Bevölkerung vor der Wahl 2020 zu signalisieren, dass jemand das Problem mit den Drogen ernst nimmt.

Besiegen kann man die Drogenkriminalität so aber nicht, weil die Nachfrage nicht sinkt, indem man das Angebot beschränkt. Ein 2018 veröffentlichter Bericht von über 170 NGOs zeigt: Produktion, Verkauf und Konsum von Drogen sind in den vergangenen zehn Jahren weltweit gestiegen.

Die Legalisierung in kleinen Schritten könnte ein Weg sein, den Dealern und ihren Zulieferern einen eklatanten Teil des Geschäfts abzunehmen.

Mehr noch: Der legale Verkauf könnte sogar den Gebrauch der Droge sicherer machen. Denn das Schwarzmarkt-Cannabis ist in den letzten Jahrzehnten immer stärker gezüchtet worden. So stark, dass die Polizei Hamburg bei Gras inzwischen nicht mehr von einer "weichen Droge" spricht.

Stärkere Drogen sind ein Nebeneffekt des Verbots, der schon Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA zu beobachten war: Wenn etwas geschmuggelt werden muss, lohnt es sich für Produzenten der illegalen Stoffe meist mehr, viel Wirkstoff auf kleinem Raum zu transportieren. Statt Bier wurde damals in den USA während der Prohibition also bevorzugt hochprozentiger Schnaps geschmuggelt. Und statt Heroin wird in den USA heute lieber Fentanyl gedealt, das 50- bis 100-mal stärker ist. Selbst schwer Heroinabhängige erleiden hieran schnell eine Überdosis. (Cato Institute)



Derselbe wirtschaftliche Effekt könnte dafür verantwortlich sein, dass aus Cannabis, das in den Neunzigerjahren drei bis vier Prozent Wirkstoff THC enthielt, in wenigen Jahren eine starke Droge mit zehn bis 17 Prozent THC wurde (Bath College). Der Medianwert für in Deutschland verfügbares Marihuana liegt heute bei 13,4 Prozent THC in Blüten, im Harz sogar bei 16,7 Prozent. (Drogen- und Suchtbericht 2019)