Besuch der Webseite von "Love Stories", das momentan weltweit wohl angesagteste Label für befreiende Unterwäsche. Es verzichtet in allen Kollektionen auf Bügel.



Auf der Seite machen Frauen in weichen BHs leichte Sportübungen am Strand oder ordnen die zarte Wäsche auf dekorativen Kleiderbügeln an. Die Bilder strahlen Unbeschwertheit aus. Ein Gefühl, mit dem sich Geld verdienen lässt – in einer Zeit, in der der Bedarf nach Echtheit vielleicht größer ist als je zuvor.



Denn auf Instagram gibt es ja nach wie vor auch immer noch die, die mit ihrer nahezu perfekt inszenierten heilen Welt Druck ausüben – und von denen gilt es, sich abzugrenzen: Die Brüste nicht mehr aufpumpen, sie stattdessen in zarten Stoff hüllen. Den Körper endlich so sein lassen, wie er ist.

Auch andere Modeunternehmen transportieren den Freiheitsgedanken in ihren Werbekampagnen. Der Wäschehersteller Sloggi bewirbt beispielsweise gerade ein neues Modell mit dem Slogan "Unfasten yourself", "binde dich los". Im Werbespot sieht man Frauen, die an ihren einengenden Bügel-BHs verzweifeln – und dann mit dem neuen, bequem Modell befreit durch den Raum tanzen.