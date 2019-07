Zufällig hatte meine Mutter am gleichen Tag einen Termin bei einem anderen Frauenarzt und nahm mich dahin mit, um eine zweite Meinung einzuholen. Er sagte, dass es nur in sehr seltenen Fällen dazu kam, dass eine an der Brust operierte Frau überhaupt nicht mehr stillen konnte.

Dies bestätigt auf Nachfrage auch Dr. Torsten Kantelhardt, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie.

"Mütter müssen in vielen Fällen zwar zufüttern, die Stillfähigkeit bleibt aber in den allermeisten Fällen zumindest teilweise erhalten", so Kantelhardt.