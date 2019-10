View this post on Instagram

Ich glaube ihr seht, dass ich selbst beim schießen des linkes Fotos etwas schmunzeln musste 😅 Ich hatte eine Umfrage gestartet zum Thema Implantat-Entfernung und es waren doch viele interessiert, deshalb fasse ich nochmal kurz zusammen warum ich mich für die Entfernung im Oktober 2018 entschieden habe. Ich habe mir im Jahr 2014 mit 18 Jahren Implantate einsetzten lassen...warum? Ja das weiß ich selbst nicht so genau. Es hatten ja alle irgend wie also wollte ich es auch. Ich wollte zu diesem Idealbild gehören, möglichst perfekt sein. Heute denke ich mir, du warst einfach nur blöd...sich einem operativen Eingriff zu unterziehen weil es ja schließlich irgend wie alle machen. Ich hatte eine wunderschöne Brust vor der Operation. Jedoch kann ich das denken vieler verstehen, wenn sie eine kleine oder vielleicht gar keine Brust haben, dass man sich für so eine Operation entscheidet. Finde ich auch alles nicht schlimm und ich bin absolut kein Gegner, jedoch finde ich es nicht gut, wenn man das ganze auf Instagram verherrlicht wird. Die Schmerzen sind ja schließlich nicht so schlimm, man kann ganz schnell wieder Sport machen und der Körper verkraftet das total gut. PUSTEKUCHEN! Ich kann nur meine Erfahrungen teilen und ich hatte tagelang unheimliche Schmerzen nachdem die Implantate unter dem Muskel eingesetzt wurden. Ich habe mich richtig gequält, vielleicht bin ich auch einfach nur empfindlich aber ein Zuckerschlecken ist es definitiv nicht. Lange Rede...ich war zu Beginn natürlich happy jedoch merkte ich immer mehr, dass ein D Körbchen überhaupt nicht zu meinem zierlichen Körper passte. Ich bekam Rückenschmerzen durch die zusätzliche Belastung, hatte permanent ein Fremdkörpergefühl bis ich es nach 2,5 Jahren gar nicht mehr ausgehalten habe. Ich konnte durch diesen enormen Druck nicht mehr auf dem Bauch schlafen, obwohl ich es so liebe. Ich hatte permanent Schmerzen, sie waren zwar auszuhalten aber sie waren da. Hinzu kam, dass ich je länger die Implantate in meinem Körper waren, immer mehr anfing abzubauen. Ich sah irgend wie krank aus. Hatte Augenringe, Haarausfall, ich war nicht mehr ich selbst. Mein Körper wehrte sich einfach gegen diesen Fremdköper. ⬇️⬇️⬇️⬇️