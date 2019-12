Streaming

Warum kann ich Helene nicht einfach lieben?

Ich habe die Helene Fischer Show besucht – doch am Ende war ich einfach nur verstört.

In der U78 Richtung Düsseldorf Messe beschlagen die Scheiben. Die vielfach ein- und wieder ausgeatmete Luft trägt immer wieder eine Prosecconote zu mir hinüber. Während ich mich nach einer der Haltestangen strecke und dabei versuche, keinen der regennassen Fellkragen an den Winterjacken zu berühren, frage ich mich, was ich hier tue. Denn um mich herum stehen und sitzen Dutzende Fans einer Frau, für die ich mich bisher nicht besonders begeistern konnte: Helene Fischer.

Heute Abend wird in einer der Düsseldorfer Messehallen die Helene Fischer Show aufgezeichnet, die seit 2011 jedes Jahr mehr als fünf Millionen Menschen vor den Fernseher zieht – und offenbar auch zehntausend Leute zu jedem der Aufzeichnungstermine. Obwohl ich das Phänomen Helene Fischer jahrelang eher belächelt habe, kann ich nicht leugnen, dass es mich auch fasziniert. Ich will wissen, warum so viele Menschen am 25. Dezember stundenlang eine kitschige ZDF-Sendung gucken, während sie im restlichen Jahr nicht besonders große Schlagerfans sind.

Ich möchte verstehen, warum die Menschen Weihnachten mit Helene Fischer verbringen wollen.

"So Rainer, jetzt Konzentration, nicht abdrängen lassen", sagt eine Frau mittleren Alters zu ihrem Mann. Wir stehen nebeneinander in einer 20 Menschen breiten und endlos langen Schlange am Eingang zur Messe Düsseldorf. Hinter uns brummt währenddessen immer wieder empört eine deaktivierte offene Ticketschranke und lässt ein rotes Kreuz aufleuchten. Sie hat heute eigentlich keine Funktion, doch ihr Vorhandensein veranlasst die Besucherinnen und Besucher trotzdem dazu, die Barcodes ihrer teuer erkämpften Tickets unter den Leser zu halten.

Wenn es der Vordermann tut, dann tu ich es auch, scheint hier das Motto zu sein. Zu diesem Zeitpunkt ahne ich noch nicht, wie bezeichnend das für den restlichen Abend ist.

Ein Jahr lang konnten die Fans ihr Idol nicht mehr live sehen – bis auf einen kurzen Überraschungsauftritt beim Schlagerboom im November. Nach der Trennung von Florian Silbereisen Ende vergangenen Jahres hatte sich Helene Fischer aus der Öffentlichkeit größtenteils zurückgezogen. Keine Auftritte, nur ein einziges Interview, keine Konzerte. Entsprechend schnell waren die Karten für die Weihnachtsshow dieses Mal ausverkauft.

Die glücklichen Ticketbesitzerinnen und -besitzer strömen nun in den Eingangsbereich, machen Fotos mit dem Showplakat und stellen sich in die längsten Schlangen, die ich vor Essensständen je gesehen habe. Neben mir trällert ein Mann fröhlich "Atemlos durch die Nacht", während zwei ältere Frauen etwas umständlich versuchen, ihre gerade erstandenen Leuchtstäbe mit "Helene"-Aufschrift anzuschalten.