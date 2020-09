Anspannung herunterfahren, Affektregulation üben

"Das wichtigste Ziel ist, neue, unschädliche Wege zu finden, um Anspannung herunterzuregeln", so Helfert. Hochspannung besser aushalten oder abbauen, darauf setzt auch die Dialektisch-Behaviorale Therapie, die Marsha M. Linehan in den 1980er-Jahren entwickelt hat. Hier werden sogenannte Skills erlernt, Verhaltensweisen, die kurzfristig helfen und langfristig nicht schaden – wir alle wenden sie an, ohne es zu merken. Und uns allen können sie helfen, wenn in Beziehungen Spannungen auftreten. Denn auch weniger heftige Verletzungen durch Bindungspersonen in der frühen Kindheit können mildere Bindungs- und Verlassensängste verursachen.