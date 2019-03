Du warst zudem alkoholabhängig. Eigentlich untypisch für eine Frau Anfang 20 – oder nicht?

Wir haben dieses Klischeebild eines Alkoholikers vor Augen. In Wahrheit haben aber erschreckend viele Leute ein Alkoholproblem. In der Klinik, in der ich behandelt wurde, waren nur junge alkoholsüchtige Patienten und Patientinnen. Man kann die Sucht einfach extrem gut verstecken, weil Alkohol in unserer Gesellschaft akzeptiert wird: Sektfrühstück, Feierabendbier oder der Wein zum Essen.

Am Ende des Buches bedankst du dich bei deinen psychischen Krankheiten und deiner Sucht.

Ja, ich bin inzwischen dankbar dafür. Durch die Krankheiten und die Beschäftigung damit habe ich viel über mich gelernt.

Außerdem hat gerade Borderline auch gute Seiten: Ich bin sehr emphatisch, kreativ und enthusiastisch. Das bedeutet, ich kann mich gut in andere reinfühlen; ich habe ständig neue Ideen und mit mir wird es nie langweilig. Vor lauter Glücksgefühlen könnte ich manchmal explodieren.