Indem wir so tun, als sei es geradezu mutig, uns "unperfekt" zu zeigen, indem wir das herausheben und durchschnittliches Aussehen als krassen Akt zelebrieren, zementieren wir diese Sicht: du siehst ganz normal aus, das ist total gut so, aber eben nicht "perfekt". "Perfekt" bleibt so der Standart, an dem sich alles misst.

Dabei ist "Perfekt" immer noch scheiß egal und die Ausnahme.

Deshalb lohnt es sich auch nicht, anderen immer wieder zu sagen, dass sie perfekt sind, wie sie sind. Denn das sind sie nicht. Wir sind schließlich keine Androiden. Und genau darum geht es: Niemand muss perfekt sein, es ist sogar im Gegenteil total sinnos, danach zu streben.