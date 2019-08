Tea stopft sich Hände voll mit Gummibärchen in den Mund und schluckt sie ohne zu kauen hinunter. "In dem Moment war mein Gehirn wie ausgeschaltet. Es ging nur noch um: essen, essen, essen." Erst als alles leer ist und sie sich nicht mehr bewegen kann, hat Tea das Gefühl, aufzuwachen.

Die Tücke daran: Man sieht den Betroffenen die Krankheit nicht an. Stattdessen werden sie mit blöden Sprüchen konfrontiert, weil sie häufig starkes Übergewicht haben.

Wer aus Frust eine Tafel Schokolade verdrückt, leidet aber noch lange nicht an einer BED. Dafür müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein, sagt die Psychologin Ricarda Schmidt zu bento. Sie forscht seit mehreren Jahren zum Binge-Eating am Forschungs- und Behandlungszentrum Adipositas Erkrankungen Leipzig.

Binge ist englisch und bedeutet verschlingen. Es beschreibt, wie die Betroffenen während periodischer Essanfälle Nahrung in sich hineinstopfen.

Erstens müssen die Essanfälle mindestens einmal pro Woche in einem Zeitraum von mindestens drei Monaten auftreten. Zweitens müsse ein Leidensdruck vorliegen. Das sei laut Ricarda Schmidt ein zentrales Kriterium, denn:

Meistens erleiden die Betroffenen das erste Mal im späten Jugendalter oder als junge Erwachsene einen Essanfall, sagt die Psychologin. Das Bundesministerium für Gesundheit spricht von etwa einem bis drei Prozent der Bevölkerung, die von Binge-Eating betroffen sind; von 100 Übergewichtigen, die abnehmen wollen und deshalb eine Arztpraxis aufsuchen, leiden 15 bis 30 an einer BED.