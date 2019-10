bento: Kein Moment der Schwäche – wie geht das?



Billie: Kaum. Es gab da mal einen Abend nach einer Show in New York. Es war der Jahrestag des Todes eines Freundes von mir. Ich hatte gerade geweint und wollte alleine sein. Doch plötzlich wurde ich in einen Raum voller Teenager geschoben, die mit mir Fotos machen sollten.

Normalerweise wäre das kein Problem, ich mache nach jedem Konzert Meet and Greets. Doch in diesem Moment war ich überfordert. Ich habe es durchgezogen, aber am nächsten Tag las ich auf Social Media: "Billie war eine Bitch zu den Fans in New York."

Ein schlechter Moment! Ich kann nicht mal einen schlechten Moment haben.

bento: Und wie gehst du mit schlechten Momenten um, wenn dich niemand beobachtet?

Billie: Ich habe darauf eine sehr gute Antwort, aber sie ist ein bisschen krass…

Billies Mutter: Sag es nicht. Ich kann deine Gedanken lesen.

Billie: Wirklich? Aber es ist so eine gute Antwort!



bento: Ich würde gerne die gute Antwort hören.

Billies Mutter: Nein, ich kenne sie zu gut.

Billie: Das stimmt, sie kennt mich wirklich. Ich würde es dir erzählen, wenn meine Mutter nicht hier wäre. Okay, ich sage nur so viel: Es ist ein Stresslöser, es ist sehr gut für einen und ich tue es mehrmals am Tag.

bento: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es um Masturbation geht. In dem Fall wäre das ein sehr gesunder Anti-Stress-Tipp.

Billie: Total. Ich glaube, manche scheuen sich davor, weil sie komische Stereotypen im Kopf haben. Ich sage: