Und wie funktioniert das Ganze jetzt?

Frauen merken in der Regel, wenn ihre Brüste ungleich sind. Das sieht man oft daran, dass der Cup an einer Seite absteht. Eine Faustregel: Passt ein Finger in den BH, entspricht das etwa einer Cupgröße (1,5 cm). Zwei Finger stehen für zwei Größen und so weiter. Hat man die eigene Größe ermittelt, kann man in unserem Shop jeden Cup einzeln auswählen. Von außen sieht man es dem BH übrigens gar nicht an, weil innen verschiedene Polster oder Einlagen eingearbeitet sind.

Aber dann sehen ja doch alle Brüste wieder gleich aus?

Genau, da das Volumen ausgeglichen wird, erhalten die Brüste dann wieder ein symmetrisches Erscheinungsbild. Das lässt sich gar nicht verhindern, ist aber auch angenehm bequem für die Trägerin.

Meist möchten Frauen einfach, dass die Brüste von außen gleich wirken. Etwa zu besonderen Anlässen oder am Strand.

Worauf muss man beim Kauf achten?

Dabei kommt es immer auf die individuellen Bedürfnisse an. Frauen, die an Brustkrebs leiden, haben meist Narben. Einlegepolster zum Pushen funktionieren hier nicht, weil diese zu sehr auf die Narben drücken würden. Deshalb haben wir eine innenliegende Tasche eingenäht, die von einer größeren Einlage komplett ausgefüllt wird.

Und für große Oberweite: Ringsum den BH ist ein Silikonband eingenäht, damit das Gewicht der Brüste von den Rippen und nicht von den BH-Trägern getragen wird.

Bisher gibt es gerade mal einen schlichten, schwarzen BH, und auch der soll frühestens im Frühjahr 2019 geliefert werden – war das immer der Zeitplan?

Nein, aber wir haben noch eine letzte Testreihe mit Brustkrebspatientinnen gemacht. Bei dieser kam raus, dass unser BH für sie noch nicht ganz perfekt ist. Deshalb haben wir noch einen Optimierungsdurchlauf gestartet.

Und sowas dauert. Ich hätte mit dem regulären Modell für Frauen mit unterschiedlichen Cups zwar schon auf den Markt gehen können, aber ich möchte auch Brustkrebspatientinnen eine Alternative bieten.

Was hast du durch Bravaria übers Gründen gelernt?

Dass es keine allgemein gültigen Tipps fürs Gründen gibt. Jedes Start-up ist anders und muss für sich betrachtet werden. Daher habe ich gelernt, nicht so sehr auf Leute zu hören, die mit Anfang 20 schon ihren dritten Online-Reifehandel in den Sand gesetzt haben und mir erzählen, was bei meinem Business anscheinend besonders wichtig sei. Ich höre heute vielmehr auf meinen Bauch. Meine Idee, meine Vorgehensweise, mein Tempo – und das ist okay.

Wie hast du dich und Bravaria finanziert?

Zur Hälfte mit einem Kredit, zur anderen Hälfte aus eigenen Ersparnissen. Unter anderem habe ich mein Auto verkauft und etwas Geld von meiner Familie geliehen. Außerdem arbeite ich immer noch Vollzeit als IT-Beraterin, um Bravaria selbst finanzieren zu können.

Hast du manchmal gedacht "Ich schmeiß das hin"?

Natürlich! Ich glaube das tut jeder. Anfangs war ich deprimiert, weil alles so lange dauert. Und man vergleicht sich oft mit anderen Start-ups, bei denen läuft es scheinbar so reibungslos. Aber man darf nie den Grund hinter der Geschäftsidee aus den Augen verlieren. Bei mir sind das meine Kundinnen, sie schreiben mir lange Mails und sind dankbar zu erkennen, dass sie mit ihrer Brustasymmetrie nicht allein sind. Klar habe ich hin und wieder an mir als Gründerin gezweifelt, aber niemals an der Idee.

Noch mehr Körperbewusstsein: