Denn sobald es ernst wird, kommt die Angst.



"Sobald es in die Richtung einer festeren Bindung läuft, bricht die Angst aus, die häufig als Einengung empfunden wird", sagt Stahl. "Der Bindungsängstliche sieht sich von Erwartungen umzingelt, mit denen er nicht so gut umgehen kann." Manche würden sich in die Schwächen des Partners hineinsteigern. Sie zweifeln, ob der Partner überhaupt der oder die Richtige ist und ziehen sich zurück. "Das ist ein unbewusstes, psychisches Manöver, um aus der Bindung rauszukommen", sagt Stahl.



Ich habe seit meiner Jugend eigentlich nur zwei richtige Beziehungen geführt – eine davon seit einem halben Jahr. Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte, ist für mich und meinen Freund aber sehr anstrengend. Als Single konnte ich mich aus Situationen stehlen, wenn sie mir zu viel wurden. Ich konnte den Kontakt abbrechen, auf Nachrichten nicht antworten. In einer Beziehung geht das nicht ohne den anderen zu verletzen. Gerade in schönen Momenten, suche ich plötzlich einen Ausweg.



Ich merke dann plötzlich: Ich brauche Freiraum

Neulich fand ich ein günstiges Angebot für einen Urlaub und schickte es meinem Freund. Er wollte sofort buchen – ich plötzlich nicht mehr. Die Vorstellung, mit ihm am Strand zu liegen und Pärchenkram zu machen, war der Horror. Bis zum Urlaub wären noch vier Monate Zeit gewesen. War sich mein Freund meiner so sicher? Ich fühlte mich eingeengt – und habe abgesagt. Mein Freund war enttäuscht und überrascht. Warum schlage ich etwas vor, das ich gar nicht will?

Ich habe immer das Gefühl, meine Unabhängigkeit verteidigen zu müssen. Auch wenn niemand sie infrage gestellt hat. Mein Verhalten ist typisch für Menschen mit Bindungsangst: Flucht statt Verantwortung, Distanz statt Nähe, sagt die Psychotherapeutin. Bindungsängstliche Partner würden immer wieder ausweichen. Gern mit dem Satz 'Ich brauche meinen persönlichen Freiraum'. "Der Bindungsängstliche kann sich nicht vorstellen, dass er frei und in einer Beziehung sein kann. Es gibt nur entweder ich bin in einer Beziehung oder ich bin frei." Dabei sei das grundfalsch.