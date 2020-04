Die ersten Monate verliefen ziemlich genau so, wie wir es uns vorgestellt hatten: Wir hatten Sex wann und wo wir wollten, weihten die Wohnung im Esszimmer ein und niemand störte uns dabei. Am Wochenende kochte ich für uns in der neuen Küche, ab und zu stritten wir über die Einrichtung der Wohnung, ja, aber jeder hatte seinen Ausgleich: Ich sah meine Freunde, sie ihre, ich hatte den Sport, sie kaufte sich ihren lang ersehnten Bus und nutzte die freie Zeit, ihn auszubauen. Alles ein bisschen erwachsener als mein WG-Leben vorher, und doch weit genug vom Spießertum entfernt.

Dann kam Corona.

Anstelle von zwei Tagen sitze ich nun fünf Tage pro Woche am Küchentisch im Homeoffice. Meine Freundin ist Lehrerin, Corona versetzt sie in den Zwangsurlaub und zu mir an den Tisch. Die Situation ist ungewohnt. Den Vormittag hatte ich vor der Corona-Krise immer für mich alleine. Jetzt macht sie ihre Steuer, näht, liegt auf der Couch, guckt Fernsehen, räumt den Dachboden auf. Das wars mit dem Ausgleich, mit individuellen Bedürfnissen, mit “Zeit für sich”.